Air China präsentiert Augustzahlen

Erstabnahme Air China Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Mit Air China flogen im Berichtsmonat August 2018 insgesamt 9,856 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,4 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer stiegen im August um 11,1 Prozent auf 20,053 Milliarden, die Kapazität wurde um 9,5 Prozent auf 23,847 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf solide 84,1 Prozent.

Air China transportierte im August 159.578 Tonnen an Luftfracht, das waren 5,3 Prozent mehr als im August 2017.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air China 73,049 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne einem Plus von 9,2 Prozent.