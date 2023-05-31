Air China präsentiert Aprilzahlen

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air China konnte im April 2023 insgesamt 10,517 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 592 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Nach den Corona Lockerungen in China haben sich auch die Passagierzahlen bei Air China wieder stabilisiert. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum April 2022 um 631 Prozent auf 17,151 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 467 Prozent auf 24,295 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung war mit 70,6 Prozent um 15,8 Prozentpunkte besser ausgefallen als im Vorjahresapril.

Air China transportierte im April 2023 insgesamt 75,012 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 6,5 Prozent weniger als im April 2022.