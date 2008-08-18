Air China mit weniger Passagieren im Juli

Seit drei Monaten muss Air China einen Rückgang bei den Fluggastzahlen hinnehmen. Im Juli flogen 6,8 Prozent weniger Passagiere mit der Airline aus China.

Im Berichtsmonat Juli flogen 2,98 Millionen Fluggäste mit der Nationalen Fluggesellschaft Air China. Das bedeutet einen Rückgang von 6,8 Prozent gegenüber dem Juli im Vorjahr. Der Verkehr auf Internationalen Routen brach um 19,4 Prozent ein, die nationalen Strecken wurden 3,5 Prozent weniger gebucht. Auch Air China gibt als Grund die hohen Treibstoffpreise an und hofft, dass der Olympia Monat August besser ausfallen wird.