Air China mit weniger Gewinn

Air China konnte das Geschäftsjahr 2011 mit Gewinn abschliessen, wegen der hohen Treibstoffkosten war dieser jedoch 41 Prozent kleiner als ein Jahr zuvor.

Der Flag Carrier Chinas gab den Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2011 mit 7,082 Milliarden Yuan (1,12 Milliarden USD) an. Der Umsatz stieg um 19,3 Prozentpunkte auf 98,41 Milliarden Yuan, während die Kosten um 29 Prozentpunkte auf 92,15 Milliarden Yuan anstiegen. Der operative Gewinn lag bei 6,26 Milliarden Yuan. Wie alle Fluggesellschaften war es auch Air China nicht möglich, die stark gestiegenen Treibstoffkosten vollständig auf die Fluggastpreise zu überwälzen. Air China beklagte ebenfalls den starken Rückgang bei der Fracht und der hohe Konkurrenzdruck.