Air China mit weniger Gewinn

Der Flag Carrier aus China musste in den ersten sechs Monaten einen Gewinnrückgang von 13 Prozent hinnehmen.

Der Nettogewinn kam in den ersten sechs Monaten bei 4,06 Milliarden Yuan (635 Millionen US Dollar) zu liegen, in der gleichen Vorjahresperiode waren es 4,694 Milliarden Yuan. Die operativen Erträge stiegen um 31 Prozent auf 45,1 Milliarden Yuan (7,056 Milliarden US Dollar), der Aufwand stieg mit knapp 33 Prozent leicht stärker auf 41,2 Milliarden Yuan. In den ersten sechs Monaten flogen mit Air China 28,8 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Anstieg von 33 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 4,35 Punkte auf 82,4 Prozent.