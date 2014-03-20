Air China mit Linie von Shanghai nach München

Air China wird ab dem 6. Juni 2014 einen Nonstop Flug von Shanghai nach München in ihr Streckennetz aufnehmen.

Diese neue Deutschlandverbindung wird für Air China neben Frankfurt, Mailand und Paris die vierte Verbindung von Shanghai aus in eine europäische Stadt. München wird jeweils montags, donnerstags, freitags und samstags durch Air China von Shanghai angeflogen. Der Abflug ist jeweils um 01 Uhr 00 geplant und die Ankunft in München wird um 07 Uhr 10 sein. Der Rückflug startet ab München um 12 Uhr 35 und kommt am nächsten Tag um 05 Uhr 45 an. Auf der neuen Route wird ein A330-200 eingesetzt, dessen Business Class mit bequemsten Sitzen ausgestattet ist.