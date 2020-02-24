Air China meldet weniger Passagiere

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Januar 2020 insgesamt 9,189 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 4,1 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Januar um 2,9 Prozent auf 18,880 Milliarden zurückgegangen, die Kapazität wurde um 1,2 Prozent auf 24,658 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 3,3 Prozentpunkte auf 76,6 Prozent verschlechtert. Die schlechteren Passagierzahlen können wegen dem Corona Virus erklärt werden.

Die Frachttonnagen sind um 15,5 Prozent auf 110.836 Tonnen stark zurückgegangen.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 115,008 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.