Air China meldet weitere Erholung

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Mit Air China flogen im Berichtsmonat Oktober 2020 insgesamt 8,463 Millionen Passagiere, das entspricht einem Corona bedingten Rückgang von 13,8 Prozent. Im Inland konnte Air China erneut wachsen.

Im Oktober 2020 konnte Air China auf Inlandflügen wieder zulegen, die drittgrößte Fluggesellschaft Chinas konnte im Oktober 8,372 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 3,6 Prozent mehr als im Vorjahresoktober. Die verkauften Sitzplatzkilometer lagen wegen der schlechten Nachfrage auf Internationalen- und Interkontinentalflügen immer noch um 35,3 Prozent tiefer als im Vorjahresoktober und erreichten 12,736 Milliarden Sitzplatzkilometer. Auf Inlandflügen ist die Nachfrage um 2,6 Prozent angestiegen. Die Kapazität wurde Corona bedingt auf dem ganzen Streckennetz um 29,2 Prozent auf 17,067 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Flüge waren bei Air China im Oktober zu 74,6 Prozent ausgelastet, das waren sieben Prozentpunkte weniger als im Vorjahresoktober.

Die Oktoberzahlen deuten auf eine weitere Erholung im Flugverkehr innerhalb Chinas hin, dieser Erholungstrend setzte in China bereits im März und April ein und zeigte sich noch deutlicher im Mai, im Oktober konnte Air China auf dem ganzen Streckennetz erneut 653 Tausend Passagier mehr transportieren als im September. Im internationalen Geschäft läuft wegen den Reiseeinschränkungen weiterhin gar nichts, hier konnte Air China im Oktober lediglich 43 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flüge begrüßen, die Auslastung auf den internationalen Linienflügen lag bei 44,6 Prozent.

Air China transportierte im Oktober insgesamt 116.652 Tonnen an Luftfracht, das waren 8,2 Prozent weniger als im Oktober 2019.

In den ersten zehn Monaten flogen mit Air China 54,347 Millionen Passagiere, gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne entspricht dies einem Corona bedingten Rückgang von 43,9 Prozent.