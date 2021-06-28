Air China meldet soliden Mai

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air China konnte im Mai 2021 insgesamt 8,324 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Plus von 113 Prozent.

Air China hat sich im Inlandverkehr gut von der Corona Krise erholt und konnte die Tiefstände aus diesem Jahr wieder weit hinter sich lassen. Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Vergleich zum Mai 2020 um 113,1 Prozent auf 12,624 Milliarden hochgeschnellt, die Kapazität wurde um 90,1 Prozent auf 16,713 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 8,2 Prozentpunkte auf 75,5 Prozent verbessert.