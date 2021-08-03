Air China meldet soliden Juni

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Juni 2021 insgesamt 6,285 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Plus von 41 Prozent.

Air China hat sich im Inlandverkehr gut von der Corona Krise erholt und konnte die Tiefstände aus diesem Jahr wieder weit hinter sich lassen. Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Vergleich zum Juni 2020 um 41 Prozent auf 9,341 Milliarden hochgeschnellt, die Kapazität wurde um 32,1 Prozent auf 13,049 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 4,5 Prozentpunkte auf 71,6 Prozent verbessert.

Air China transportierte im Juli insgesamt 95.369 Tonnen an Luftfracht, das waren 7,2 Prozent mehr als im Juni 2020.