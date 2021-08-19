Air China meldet soliden Juli

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Juli 2021 insgesamt 7,762 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus von 33 Prozent.

Air China hat sich im Inlandverkehr gut von der Corona Krise erholt und konnte die Tiefstände aus diesem Jahr wieder weit hinter sich lassen. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Juli 2020 um 38,4 Prozent auf 11,861 Milliarden verbessert, die Kapazität wurde um 34,4 Prozent auf 16,071 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 2,1 Prozentpunkte auf 73,8 Prozent verbessert.

Air China transportierte im Juli insgesamt 98.270 Tonnen an Luftfracht, das waren 7,1 Prozent mehr als im Juli 2020.