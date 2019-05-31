Air China meldet soliden April

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat April 2019 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut vier Prozent vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um knapp drei Prozent.

Mit Air China flogen im Berichtsmonat April 9,350 Millionen Passagiere, das entspricht einer Zunahme von 2,1 Prozent. Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im April um 4,2 Prozent auf 19,225 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 4,9 Prozent auf 23,745 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung erreichte 81,0 Prozent, das entspricht einer leichten Abschwächung von 0,5 Prozentpunkten.

Air China transportierte im April 120,295 tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 0,5 Prozent weniger als im April 2018.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Air China insgesamt 37,795 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.