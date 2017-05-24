Air China meldet soliden April

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat April 2017 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut vier Prozent vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um mehr als sechs Prozent.

Mit Air China flogen im Berichtsmonat April 8,171 Millionen Passagiere, das entspricht einer Zunahme von 1,7 Prozent. Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im April um 4,5 Prozent auf 15,833 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 3,7 Prozent auf 19,579 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung erreichte 80,9 Prozent, das entspricht einer leichten Verbesserung von 0,6 Prozentpunkten.

Air China transportierte im April 153,643 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 5,7 Prozent mehr als im April 2016.