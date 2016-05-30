Air China meldet soliden April

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat April 2016 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 9,8 Prozent vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um 6,9 Prozent.

Mit Air China flogen im Berichtsmonat April 8,030 Millionen Passagiere, das entspricht einer Zunahme von 8,5 Prozent. Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im April um 9,8 Prozent auf 15,146 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 9,7 Prozent auf 18,860 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung erreichte 80,3 Prozent, das entspricht einer leichten Verbesserung von 0,1 Prozentpunkten. Air China transportierte im April 145 tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 4,6 Prozent mehr als im April 2015.