Air China meldet solide Julizahlen

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Juli 2019 eine Zunahme des Passagierverkehrs um acht Prozent vermelden, im Cargo Bereich hat sich die Nachfrage um gut fünf Prozent verbessert.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juli um 8,1 Prozent auf 20,418 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 7,3 Prozent auf 25,166 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent. Insgesamt transportierte Air China 10,051 Millionen Passagiere, das waren 9,3 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Juli 2019 insgesamt 120.576 Tonnen an Luftfracht, das waren 4,6 Prozent mehr als im Juli 2018.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air China 66,534 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber derselben Vorjahreszeitspanne einem Plus von 5,4 Prozent.