Air China meldet solide Julizahlen

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Juli 2018 eine Zunahme des Passagierverkehrs um zehn Prozent vermelden, im Cargo Bereich hat sich die Nachfrage um gut fünf Prozent verbessert.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juli um 10,0 Prozent auf 19,188 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 12,0Prozent auf 23,826 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung der Flüge verschlechterte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent. Insgesamt transportierte Air China 9,399 Millionen Passagiere, das waren 8,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Air China transportierte im Juli 158.299 Tonnen an Luftfracht, das waren 5,5 Prozent mehr als im Juli 2017.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air China 63,152 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber derselben Vorjahreszeitspanne einem Plus von 9,2 Prozent.