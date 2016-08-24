Air China meldet solide Julizahlen

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Juli 2016 eine Zunahme des Passagierverkehrs um knapp zehn Prozent vermelden, im Cargo Bereich hat sich die Nachfrage um knapp drei Prozent verbessert.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juli um 9,7 Prozent auf 16,944 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 7,7 Prozent auf 20,439 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent. Insgesamt transportierte Air China 8,542 Millionen Passagiere, das waren 6,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Juli 142.532 Tonnen an Luftfracht, das waren 3,2 Prozent mehr als im Juli 2015.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air China 55,398 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber derselben Vorjahreszeitspanne einem Plus von 7,2 Prozent.