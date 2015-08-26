Air China meldet solide Julizahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Juli 2015 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 13,1 Prozent vermelden, im Cargo Bereich hat sich die Nachfrage um 27,1 Prozent verbessert.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juli um 13,1 Prozent auf 15,439 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 12,4 Prozent auf 18,968 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent. Insgesamt transportierte Air China 8,009 Millionen Passagiere, das waren 9,1 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Juli 138.052 Tonnen an Luftfracht, das waren 14,5 Prozent mehr als im Juli 2014.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air China 51,681 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber der selben Vorjahreszeitspanne einem Plus von 8,8 Prozent.