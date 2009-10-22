Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat September einen Anstieg des Passagierverkehrs um elf Prozent vermelden, im Cargobereich sind es gar 23 Prozent.

Die RPKs stiegen im September durchschnittlich um elf Prozent, im Inland um elf, auf dem internationalen Streckennetz um zehn Prozent. Die grösste Zunahme erfuhr der regionale Passagierverkehr mit 27 Prozent. Insgesamt transportierte Air China 3,3 Millionen Passagiere, 13 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Airline kürzte die Kapazität auf internationalen Strecken um 0,6 Prozent, durchschnittlich stiegen die ASKs für das gesamte Streckennetz jedoch um zehn Prozent. Die RFTKs stiegen um 23 Prozent.