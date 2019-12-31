Air China meldet mehr Verkehr

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat November 2019 eine Zunahme des Passagierverkehrs um knapp vier Prozent vermelden, im Frachtbereich ist die Nachfrage um vier Prozent zurückgegangen.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im November um 3,9 Prozent auf 18,654 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um vier Prozent auf 23,459 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 9,301 Millionen Passagiere, das waren 3,2 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 1,2 Prozent auf 126.126 Tonnen abgeschwächt.

Mit Air China flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 105,517 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,8 Prozent.