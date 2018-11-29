Air China meldet mehr Verkehr

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Oktober 2018 eine Zunahme des Passagierverkehrs um knapp acht Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Oktober um 7,8 Prozent auf 19,129 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 7,8 Prozent auf 23,620 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 9,696 Millionen Passagiere, das waren 7,9 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Air China hat im Oktober 166.807 Tonnen Fracht transportiert, das entspricht einem Wachstum von 0,9 Prozent.

Mit Air China flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 91,671 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent.