Air China meldet mehr Verkehr

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Februar 2017 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 3,6 Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer konnten im Februar um 3,6 Prozent auf 15,605 Milliarden wachsen, die Kapazität wurde um 0,9 Prozent auf 18,701 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,986 Millionen Passagiere, 2,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die Frachtleistung hat sich um 18,3 Prozent auf 115.991 Tonnen verbessert.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 96,593 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.