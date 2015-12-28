Air China meldet mehr Verkehr

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat November 2015 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 9,2 Prozent vermelden, im Cargobereich ist die Nachfrage um 4,3 Prozent angestiegen.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im November um 9,2 Prozent auf 13,842 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 8,8 Prozent auf 17,733 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,116 Millionen Passagiere, das waren 2,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 2,5 Prozent auf 148.662 Tonnen verbessert.

Mit Air China flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 82,644 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,4 Prozent.