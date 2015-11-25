Air China meldet mehr Verkehr

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Oktober 2015 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut vierzehn Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Oktober um 14,5 Prozent auf 15,197 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 12,5 Prozent auf 18,997 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,940 Millionen Passagiere, 9,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China hat im Oktober 142.294 Tonnen Fracht transportiert, das war gleich viel wie im Vorjahresoktober.

Mit Air China flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 75,528 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von gut neun Prozent.