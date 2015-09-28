Air China meldet mehr Verkehr

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat August 2015 einen Anstieg des Passagierverkehrs um gut vierzehn Prozent vermelden, im Cargobereich sind es sechzehn Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer stiegen im August um 14,4 Prozent auf 16,406 Milliarden, die Kapazität wurde um 11,5 Prozent auf 19,454 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung der Flüge verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent. Insgesamt transportierte Air China 8,410 Millionen Passagiere, 9,1 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im August 136.108 Tonnen an Luftfracht, das waren 7,6 Prozent mehr als im August 2014.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air China 60,091 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne einem Plus von 8,9 Prozent.