Air China meldet mehr Verkehr
19.11.2014 BGRO
Air China kann für den Monat Oktober 2014 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut sieben Prozent vermelden, im Frachtbereich stieg die Nachfrage um knapp zwölf Prozent.Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Oktober um gut sieben Prozent auf 13,267 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um gut neun Prozent auf 16,879 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,229 Millionen Passagiere, 5,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China hat im Oktober 142.277 Tonnen Fracht transportiert, das entspricht einem Wachstum von knapp zwölf Prozent. Mit Air China flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 69,319 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von gut sechs Prozent.