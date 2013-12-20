Air China meldet mehr Verkehr

Air China kann für den Monat November 2013 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 6,3 Prozent vermelden, im Cargobereich ist die Nachfrage um 8,2 Prozent zurück gegangen.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im November um 6,3 Prozent auf 11,212 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um acht Prozent auf 14,537 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,134 Millionen Passagiere, 4,4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Frachtleistung hat sich um 8,2 Prozent auf 131.194 Tonnen vermindert. Mit Air China flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 71,438 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.