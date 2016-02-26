Air China meldet mehr Passagiere

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China konnte im Januar 2016 7,524 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 11,8 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Januar um 18,6 Prozent auf 15,150 Milliarden angewachsen, die Kapazität wurde um vierzehn Prozent auf 19,055 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um drei Prozentpunkte auf 79,5 Prozent verbessert. Die Frachttonnagen konnten um 8,4 Prozent auf 148.684 Tonnen verbessert werden.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2015 insgesamt 89,807 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent.