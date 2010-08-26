Air China meldet grösseren Gewinn

Air China Ltd verbucht für die erste Jahreshälfte einen Anstieg des Gewinns um sechzig Prozent.

Der Gewinn für die ersten sechs Monate des Jahres betrug US$675 Millionen, während die Einnahmen um 53 Prozent auf US$5 Milliarden anstiegen. Die Umsätze im Passagierverkehr kletterten um 49 Prozent auf US$4,2 Milliarden, im Cargobereich wuchsen die Einnahmen sogar um satte 127 Prozent und erreichten US$658 Millionen. Diese Resultate erreichten historische Höhen und liegen weit über den Zahlen der Vergleichsperiode des Vorjahres. Air Chinas guter Abschluss wurde von der langsamen Erholung der Wirtschaftslage, Chinas rasantem Wachstum und der Shanghai World Expo unterstützt.