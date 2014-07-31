Air China meldet bessere Verkehrszahlen

Air China kann für den Monat Juni 2014 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 7,5 Prozent vermelden, im Cargo Bereich stieg die Nachfrage um 4,9 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juni um 7,5 Prozent auf 12,507 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 10,5 Prozent auf 15,713 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,610 Millionen Passagiere, 4,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Juni 121 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 2,3 Prozent mehr als im Juni 2013. Im ersten Halbjahr flogen mit Air China 40,144 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber der selben Vorjahreszeitspanne einem Plus von 7,2 Prozent.