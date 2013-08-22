Air China meldet bessere Verkehrszahlen

Air China kann für den Monat Juli 2013 eine Zunahme des Passagierverkehrs um 7,9 Prozent vermelden, im Cargo Bereich ging die Nachfrage um 1,5 Prozent zurück.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juli um 7,9 Prozent auf 12,857 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 10,7 Prozent auf 15,720 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 6,957 Millionen Passagiere, 3,9 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Juli 117.610 Tonnen an Luftfracht, das waren 3,6 Prozent weniger als im Juli 2012. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air China 44,408 Millionen Passagiere, dies entspricht gegenüber der selben Vorjahreszeitspanne einem Plus von 7,2 Prozent.