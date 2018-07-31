Air China meldet bessere Nachfrage

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Juni 2018 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut dreizehn Prozent vermelden, im Cargo Bereich stieg die Nachfrage um sechs Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juni um 13,3 Prozent auf 18,303 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um vierzehn Prozent auf 22,505 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 8,949 Millionen Passagiere, das waren 12,1 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Air China transportierte im Juni 159,417 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 5,9 Prozent mehr als im Juni 2017.

Im ersten Halbjahr flogen mit Air China 53,752 Millionen Passagiere, gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne entspricht dies einem Wachstum von 9,3 Prozent.