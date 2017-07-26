Air China meldet bessere Nachfrage

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Juni 2017 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut vier Prozent vermelden, im Cargo Bereich stieg die Nachfrage um sieben Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juni um 4,2 Prozent auf 15,916 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 5,2 Prozent auf 19,737 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,986 Millionen Passagiere, 1,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Air China transportierte im Juni 150,528 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 1,6 Prozent mehr als im Juni 2016.

Im ersten Halbjahr flogen mit Air China 49,201 Millionen Passagiere, gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne entspricht dies einem Wachstum von fünf Prozent.