Air China meldet bessere Nachfrage

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Juni 2016 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut zehn Prozent vermelden, im Cargo Bereich stieg die Nachfrage um knapp acht Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind verglichen mit dem letztjährigen Juni um 10,3 Prozent auf 15,264 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 8,1 Prozent auf 18,750 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,845 Millionen Passagiere, 9,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im Juni 147 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 7,8 Prozent mehr als im Juni 2015.

Im ersten Halbjahr flogen mit Air China 46,857 Millionen Passagiere, gegenüber der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne entspricht dies einem Wachstum von 7,3 Prozent.