Air China meldet Verkehrszahlen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Oktober 2021 insgesamt 6,488 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Minus von 23,3 Prozent.

Bei Air China haben sich die Passagierzahlen wegen Corona wieder verschlechtert und sind schwächer ausgefallen als im Vorjahresoktober. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Oktober 2020 um 23,6 Prozent auf 9,729 Milliarden verschlechtert, die Kapazität wurde um 17,2 Prozent auf 14,128 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich um 5,8 Prozentpunkte auf 68,9 Prozent verschlechtert.

Air China transportierte im Oktober insgesamt 104.945 Tonnen an Luftfracht, das waren zehn Prozent weniger als im Oktober 2020.