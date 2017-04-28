Air China meldet Märzzahlen
28.04.2017 JS
Air China konnte im März 2017 insgesamt 8,407 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 8,2 Prozent.
Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im März um 8,7 Prozent auf 16,202 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 5,4 Prozent auf 20,002 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut Die Auslastung der Flugzeuge konnte um 2,5 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent verbessert werden.
Air China transportierte im März 154 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren gut drei Prozent mehr als im März 2016.
Im ersten Quartal 2017 konnte Air China 24,805 Millionen Passagier an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent.