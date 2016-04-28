Air China meldet Märzzahlen
28.04.2016 PS
Air China kann für den Monat März 2016 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gut vier Prozent vermelden, im Cargo-Bereich stieg die Nachfrage um gut fünf Prozent.
Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im März um 4,3 Prozent auf 14,897 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 8,4 Prozent auf 18,967 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,767 Millionen Passagiere, 0,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Air China transportierte im März 149 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren gut fünf Prozent mehr als im März 2015.
Im ersten Quartal 2016 konnte Air China 23,057 Millionen Passagier an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent.