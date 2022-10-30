Air China leidet weiter unter Corona

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im September 2022 insgesamt 3,057 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 45,7 Prozent weniger als im Vorjahresseptember.

Wegen weiteren Coronaausbrüchen in China sind die Verkehrszahlen während den vergangenen Monaten auch bei Air China regelrecht eingebrochen. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum September 2021 um 45,2 Prozent auf 4,716 Milliarden verschlechtert, die Kapazität wurde um 43,5 Prozent auf 7,312 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung war mit 64,5 Prozent um 2,1 Prozentpunkte tiefer ausgefallen als im Vorjahresseptember.

Air China transportierte im September 2022 insgesamt 65,799 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 36,1 Prozent weniger als im September 2021.