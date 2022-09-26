Air China leidet weiter unter Corona

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air China konnte im August 2022 insgesamt 5,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 34 Prozent weniger als im Vorjahresaugust.

Wegen weiteren Coronaausbrüchen in China sind die Verkehrszahlen während den vergangenen Monaten auch bei Air China regelrecht eingebrochen. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum August 2021 um 30 Prozent auf 7,901 Milliarden verschlechtert, die Kapazität wurde um gut zwanzig Prozent auf 11,392 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung war mit 67 Prozent in etwa gleich wie im Vorjahresaugust.

Air China transportierte im August 2022 insgesamt 61,584 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 17,8 Prozent weniger als im August 2021.