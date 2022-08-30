Air China leidet weiter unter Corona

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China konnte im Juli 2022 insgesamt 5,209 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 33 Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

Wegen weiteren Coronaausbrüchen in China sind die Verkehrszahlen während den vergangenen Monaten auch bei Air China regelrecht eingebrochen. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Juli 2021 um 30 Prozent auf 8,307 Milliarden verschlechtert, die Kapazität wurde um 21,9 Prozent auf 12,554 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich um 7,6 Prozentpunkte auf 66,2 Prozent verschlechtert.

Air China transportierte im Juli 2022 insgesamt 74,899 Tausend Tonnen an Luftfracht, das waren 23,8 Prozent weniger als im Juli 2021.