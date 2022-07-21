Air China leidet weiter unter Corona

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Juni 2022 insgesamt 3,158 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren halb so viele wie im Vorjahresjuni.

Wegen weiteren Coronaausbrüchen in China sind die Verkehrszahlen während den vergangenen Monaten auch bei Air China regelrecht eingebrochen. Die verkauften Sitzplatzkilometer haben sich im Vergleich zum Juni 2021 um 47,6 Prozent auf 4,896 Milliarden verschlechtert, die Kapazität wurde um 40,5 Prozent auf 7,762 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich um 8,5 Prozentpunkte auf 63,1 Prozent verschlechtert.

Air China transportierte im Juni 2022 insgesamt 79.498 Tonnen an Luftfracht, das waren 16,6 Prozent weniger als im Juni 2021.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

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