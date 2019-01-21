Air China konnte weiter wachsen

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Insgesamt transportierte Air China im Dezember 9,040 Millionen Passagiere, 5,8 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Dezember 2018 um 5,8 Prozent auf 18,355 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um acht Prozent auf 23,351 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut.

Die Frachtleistung hat sich um 1,1 Prozent auf 170.333 Tonnen leicht verbessert.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2018 insgesamt 109,729 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von acht Prozent.