Air China konnte weiter wachsen

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Dezember 2017 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gute zehn Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Dezember um 10,6 Prozent auf 17,356 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 9,4 Prozent auf 21,608 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 8,546 Millionen Passagiere, acht Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die Frachtleistung hat sich um 0,5 Prozent auf 168.427 Tonnen leicht verschlechtert.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 101,578 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent.