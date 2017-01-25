Air China konnte weiter wachsen

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China kann für den Monat Dezember 2016 eine Zunahme des Passagierverkehrs um gute zehn Prozent vermelden.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Dezember um 10,5 Prozent auf 15,689 Milliarden angestiegen, die Kapazität wurde um 6,4 Prozent auf 19,747 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Insgesamt transportierte Air China 7,909 Millionen Passagiere, gut zehn Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die Frachtleistung hat sich um 11,1 Prozent auf 169.352 Tonnen verbessert.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 96,593 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.