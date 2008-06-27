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Air China kauft zwanzig A330 Flugzeuge

27.06.2008 BGRO
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Die Fluggesellschaft Air China gab bekannt, dass sie zwanzig A330 Flugzeuge von Airbus im Wert von 3.82 Milliarden US-Dollar erwerben wird

Airbus bestätigte die Bestellung nicht. Air China liess erläutern, dass durch diese zusätzlichen Flugzeuge ihre Kapazität um 16.5% zunimmt und dass es so möglich wird, mehr Flüge von Peking aus anzubieten. Die Fluggesellschaft wird die Flugzeuge zu einem Teil bar bezahlen, den Rest finanziert sie durch Bankkredite und Schuldpapiere. Lieferungsdaten wurden nicht mitgeteilt.
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