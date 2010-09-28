Air China kauft weitere Boeing 777

Chinas Fluggesellschaft hat bei Boeing einen Auftrag für vier Boeing 777-300ER Langstreckenjets platziert.

Die Bestellung entspricht einem Marktwert von 1,1 Milliarden US Dollar. Die vier zusätzlichen Boeing 777-300ER werden bei Air China zur Aufstockung des Langstreckennetzwerks eingesetzt. Die zweimotorigen Boeing 777-300ER Jets können mit 365 Fluggästen Distanzen von bis zu 14.685 Kilometer überwinden. Air China betreibt bereits rund 10 Boeing 777-200 und hat von diesem Typ gesamthaft 15 Maschinen in Auftrag gegeben.