Air China kauft weitere Boeing 777

Air China Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Air China hat laut Boeing einen weiteren Auftrag über sechs Boeing 777-300ER Langstreckenjets abgeschlossen.

Die sechs Boeing 777-300ER entsprechen nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von mehr als 2 Milliarden US Dollar. Bei der Boeing 777-300ER handelt es sich um ein zweimotoriges Großraumflugzeug, das sich auf dem Markt für Langstreckenjets sehr gut verkauft. Boeing konnte für die Boeing 777-300ER bereits mehr als 790 Bestellungen entgegennehmen. Die Boeing 777-300ER wird durch zwei General Electric GE90-115BL angetrieben, das Flugzeug verfügt über eine maximale Reichweite von 7.825 Nautischen Meilen (14.490 km).