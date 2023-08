Air China kauft weitere Boeing 737

Air China wird bei Boeing 20 Maschinen vom Typ Boeing 737-800 kaufen, die Flugzeuge werden voraussichtlich zwischen 2013 und 2015 ausgeliefert werden.

Chinas staatliche Fluggesellschaft hat diesen Kauf bei der Börsenaufsicht in Hongkong bekannt gemacht. Der Marktwert dieses neuen Grossauftrages über 20 Boeing 737-800 entspricht 1,4 Milliarden US Dollar. In der Mitteilung gibt Air China bekannt, dass sie bei Boeing einen guten Rabatt aushandeln konnten. Die neuen Kurz- und Mittelstreckenjets werden mit CFM56 Triebwerken ausgerüstet.