Air China kauft 10 Airbus A350

Am Rande der China Air Show 2010 wurde bekannt, dass Chinas Flag Carrier neben zehn Airbus A330 auch zehn Airbus A350 übernehmen wird.

Die Maschinen sind in der Grossbestellung von 102 Airbus Maschinen enthalten, die China anlässlich eines Staatsbesuches in Frankreich platziert hat. In diesem Grossauftrag befinden sich zehn A350 Bestellungen. Die zehn Airbus A330 Verkehrsjets werden durch Air China zwischen 2013 und 2015 übernommen während der A350 ab 2018 eingeflottet wird. Air China bezifferte den Marktwert dieser zwanzig Langstreckenjets mit 4,5 Milliarden US Dollar.