Air China greift Macau unter die Arme

Air China will der arg gebeutelten Air Macau mit einer Finanzspritze von US$19,3 Millionen aus der Misere helfen.

Die weltweite Finanzkrise und die voranschreitende Liberalisierung des Flugmarktes in Taiwan trieben Air Macau im letzten Jahr mit US$13,4 Millionen in die roten Zahlen, in den ersten fünf Monaten des Jahres 2009 verbuchte die Airline sogar einen Verlust von US$18,78 Millionen. Air China bleibt dennoch zuversichtlich, was die Zukunft der Airline angeht und verweist auf die stark wachsende Wirtschaft und die möglichen Synergien zwischen Macau International und Hong Kong International. Mit der finanziellen Unterstützung steigt der Anteil der Air China an Macau von 51 auf 80,9 Prozent. Die Airline besitzt ausserdem Anteile an Cathay Pacific Airways, Shenzhen Airlines und Shandong Airlines.